Paris Saint-Germain'de yıldız golcü Kylian Mbappe'nin ayrılığı için geri sayıma geçildi.



Le Parisien'de yer alan habere göre, PSG'nin, Mbappe için pazar günü oynanacak Toulouse karşılaşmasında veda töreni hazırlayabileceği belirtildi.



İÇ SAHADAKİ SON MAÇ



Paris Saint-Germain, pazar günü sahasında Toulouse'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma PSG'nin bu sezon ligde iç sahada oynayacağı son mücadele olacak.



BU SEZON NE YAPTI?



Le Parisien, geçtiğimiz günlerde de Mbappe'nin sezon sonunda takımdan ayrılığı Real Madrid'e imza atacağını ve İspanyol devinde 10 numaralı formayı giyeceğini öne sürmüştü.



PSG'de bu sezon 46 maçta süre bulan Mbappe, 43 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.





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