Alex de Souza'nın ekibi Fenerbahçe'den!

Türk futbolunun efsane isimlerinden Alex de Souza, Süper Lig'e teknik direktör olarak geri dönmeye hazırlanıyor. Brezilyalı efsane, ekibini de Fenerbahçeli takım arkadaşlarından seçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Alex de Souza'nın ekibi Fenerbahçe'den!
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09 Mayıs 2024 12:30
Süper Lig'de gelecek sezon Antalyaspor'u çalıştırması beklenen Alex de Souza, yardımcılarını seçti. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı, ekibine eski takım arkadaşlarını alacak.

Halen Fenerbahçe, U19 takımını çalıştıran Semih Şentürk'ün yanı sıra sarı-lacivertli takımda en son Jorge Jesus döneminde görev alan Mehmet Aurelio, Alex'le kader birliği yapacak.

Ocak 2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, sırasıyla Soo Paulo U20 ve Avaí FC takımlarında görev yaparken 1.96 ve 1.17 puan ortalaması yakaladı. 

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