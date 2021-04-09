İngiltere'de Orkun Kökçü savaşı!

Feyenoord forması giyen milli oyuncumuz Orkun Kökçü için İngiltere'de bir transfer savaşı yaşanıyor.

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İngiltere'de Orkun Kökçü savaşı!
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09 Nisan 2021 21:40


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