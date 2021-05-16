MUCİZE GOLÜ ATAN ALISSON: "BABAMI HATIRLADIM"

Alisson Becker, daha önce 5 kalecinin gol attığı Premier Lig'de galibiyeti getiren golü kaydeden ilk kaleci oldu. 🧤 https://t.co/LulYZJe3hx pic.twitter.com/XIUZeGQtpY



— Sporx (@sporx) May 16, 2021

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool deplasmanda West Bromwich ile karşılaştı. The Hawthorns'da oynanan mücadeleyi Liverpool, kaleci Alisson'un 90+5. dakikada kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla 2-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir adım attı.West Bromwich, 15. dakikada Robson-Kanu'nun golüyle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 33. dakikada Salah kaydetti. 90+5. dakikadaki son şansta ileri çıkan Alisson, kornerden golü attı ve takımına 3 puanı getirdi.West Bromwich'te milli oyuncumuz Okay Yokuşlu, ilk 11'de başladığı maçta 75 dakika sahada kalırken, Galatasaray'dan kiralanan Diagne yedek kulübesinde yer aldı.Bu sonucun ardından Liverpool 63 puana yükseldi ve 4. sıradaki Chelsea'nin 1 puan gerisinde yer aldı. Lige veda eden West Bromwich ise 26 puanla 19. sırada kaldı.Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool deplasmanda Burnley ile karşılaşacakken, West Bromwich evinde West Ham'ı konuk edecek.Futbol benim hayatım. Golü attıktan sonra babamı hatırladım, umuyorum bunu görebilmiştir. Çok fazla savaşıyoruz, bazen kazanıyoruz, bazen olmuyor. Arkadaşlarım büyük savaş verdiler, onlara yardım edebildiğim için çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde olmamız lazım, bu kulübün orada olması lazım. Daha fazla mutlu olamazdım. Çok iyi zamanda, çok iyi yere gitmişim, Trent çok iyi orta yaptı, gördüğüm en güzel gollerden biriydi. Çok iyi bir pozisyonda olmanız lazım ve öyleydim. Kenardan kimseden talimat almadım, kendi insiyatifimle geldim. İlk amacım vurmak değil, arkadaşlarıma imkan yaratmak, topun sekmesiydi ama beni kimsenin takip etmediğini gördüm, beni kimse takip etmeyince pozisyonun uygun olduğunu gördüm, kafama geldi ve golü attım. Uzun zamandır bireysel röportaj vermek de istemiyorum, çok duygusallaşıyorum. Bu süreçte Jürgen bana özel mektup yazdı, takım arkadaşlarım çok yardımcı oldu, kötü bir dönem yaşadım, babamın kaybı, birkaç başka olay... Harika bir takımız, tüm takım arkadaşlarım bana çok destek verdi, burası benim ailem, bunu bana hissettirdiler, çok gözlerim doluyor, o yüzden kameralardan uzak kalmak istiyordum ama burada bir patlama oldu.3- (66) Leicester4- (64) Chelsea5- (63) Liverpool6- (59) TottenhamBurnley (D)Crystal PalaceLeicesterAston Villa (D)