Boston Celtics'in eski koçu Ime Udoka ile iki takımın ilgilendiği iddia edildi.



Celtics'in bu tam sezon boyunca uzaklaştırma cezası vermiş olduğu Udoka'ya, diğer takımlardan teklif gelmesinin beklendiği açıklandı.



Heavy.com'dan Steve Bulpett, bir lig yöneticisinin, Toronto Raptors ve Houston Rockets ekiplerinin Udoka ile ilgilenebileceğini söylediğini bildirdi.



Daha önce üç takımın Udoka için Boston'ı aradığı, ancak şu ana kadar kendisiyle bir sözleşme imzalamak için herhangi bir adım atılmadığı bildirilmişti.





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