"Ime Udoka ile iki takım ilgileniyor" iddiası

Boston Celtics'in eski koçu Ime Udoka ile iki takımın ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
'Ime Udoka ile iki takım ilgileniyor' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2023 11:19
Boston Celtics'in eski koçu Ime Udoka ile iki takımın ilgilendiği iddia edildi.

Celtics'in bu tam sezon boyunca uzaklaştırma cezası vermiş olduğu Udoka'ya, diğer takımlardan teklif gelmesinin beklendiği açıklandı.

Heavy.com'dan Steve Bulpett, bir lig yöneticisinin, Toronto Raptors ve Houston Rockets ekiplerinin Udoka ile ilgilenebileceğini söylediğini bildirdi.

Daha önce üç takımın Udoka için Boston'ı aradığı, ancak şu ana kadar kendisiyle bir sözleşme imzalamak için herhangi bir adım atılmadığı bildirilmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery