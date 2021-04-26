İlkay Gündoğan: "Galatasaray'ın UEFA Kupası en iyi çocukluk anımdır"

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Türkiye'de tuttuğu takımı açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İlkay Gündoğan: 'Galatasaray'ın UEFA Kupası en iyi çocukluk anımdır'
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26 Nisan 2021 17:10
İngiltere Premier Lig'de Manchester City formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Galatasaray itirafında bulundu.

Ailesinde annesi hariç herkesin Galatasaraylı olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, "Galatasaray'ın 2000'de UEFA Kupası'nı kazandığı zamanı asla unutmayacağım. 9 yaşındaydım. Fenerbahçeli annem dışında bütün ailem aslında Galatasaray taraftarıydı. Her neyse, hepimiz finali izliyorduk ve Arsenal'i penaltılarla yendiğimizde benden 6 yaş büyük amcam İlhan gözyaşlarına boğuldu. Bebek gibi ağlıyordu! (Gülerek). Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı an, benim en iyi çocukluk anılarımdan biriydi. Kusura bakmayın ama bu UEFA Kupası'ydı." dedi.

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun hayali olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, "UEFA Kupası bu kadar özelken, benim Şampiyonlar Ligi'nin ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya başladığımda bunun benim için ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Onu kazanmanın benim için ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musun? Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyorum." ifadelerini kullandı.



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