İlkay asist yaptı, Barça kazandı

Barcelona, İlkay Gündoğan'ın müthiş asist yaptığı maçta Cadiz'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İlkay asist yaptı, Barça kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2023 22:33
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona ile Cadiz karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 2-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'yı öne geçiren golü 82. dakikada Pedri attı. Golün asistini İlkay Gündoğan yaptı. Skoru belirleyen golü 90+3. dakikada Ferran Torres kaydetti.

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Cadiz ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Villarreal'e konuk olacak. Cadiz ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery