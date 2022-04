İlk yarı yorumları: Giresunspor 0-0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş, Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

METİN TEKİN



Temponun ve mücadelenin olduğu 45 dakika oldu. Oyunun karakteri mücadeleydi. Beşiktaş, son iki maçında yüksek tempo ile oynamıştı. Bu maçta öyle olmadı. Giresunspor, geriden oyun kurmadı, direkt oynadı. Pozisyon yoktu ama keyif aldım. İkinci yarı bu tempo devam eder mi, bakalım göreceğiz.



ÖNDER ÖZEN



İlk devrede 10 pas üst üste dizi maksimum 2-3'tür. Çata çat bir ilk devre izledik. Alanya ve Trabzonspor geriden oyun kurmaya çalıştığı için Beşiktaş'ın planını gördük, bu maç öyle değil. Orta sahaya baskı yapmaya çalıştı iki takım. Giresunspor, oyunu geriden kurmaya çalışmıyor. Beşiktaş için gerçek, sahici bir çözüm bekliyoruz ikinci yarıda.



RIDVAN DİLMEN



Maçın favorisi Beşiktaş ama form durumu olarak Giresun daha iyi gibi. Bir dakika uzatma oyunun çok durmadığını ve hareketli bir oyun olduğunu gösteriyor. Ağırlıklı olarak Beşiktaş hüceum yapıyor. Batshuayi'nin net bir pozisyonu var. Giresun adına kontrataklarla etkili olduğunu gördük. Beşiktaş daha üstün gözükse de Giresun'un da etkili olabilecek atakları var. Ben oyun anlamında değil ama tempo anlamında tatmin oldum. Aslında Beşiktaş adına prestij ve önümüzdeki sezonun kadro yapılanması oluşturma fırsatı bu. İkincilik şansı artık yok gibi. Giresun adına da son periyoda girilirken çok kolay bir fikstürü olmadığını görüyoruz. Aldıkları her puan hanesine artı yazılacak.



ERMAN TOROĞLU



Giresunspor'un kapasitesi belli. Doğru işler yapıyorlar ve teknik adamlarına güvendiler. Aksini yapsalar küme düşerlerdi. Beşiktaş'ın kalitesi daha iyi ancak ilk yarıda bunu fark edemedik. Beşiktaş, tempo yapıp rakibinin üzerine gidemedi. Bu sistemde Beşiktaş, arkaya çok adam kaçırır. Mesela Fenerbahçe ile oynayacakları maçta sıkıntı yaşarlar bu oyunla. Bu maçta Giresunspor yenilmezse artık ligin aşağı tarafı iyice şekillenmiş olacak. O yüzden onlara 1 puan yeter. Valerien Ismael, şu an gelecek sezonun tohumlarını ekiyor. Eleştirebilmek için gelecek sezonun başına kadar beklemek gerekli.



GÜNTEKİN ONAY



İki takım çok fazla top kaybı yaptı. Pas isabet oranı düşü kaldı. Batshuayi ile gole çok yaklaştı Beşiktaş. Ghezzal'ın vuruşu da vardı.



FEYYAZ UÇAR



İstatistikler net söylüyor; iki takım da rakip alanda istediğini yapamadı. Atak sonuçlandırmadan önce de hatalar var. İki istekli takım vardı. Oyun disiplininden uzaklaşırlarsa daha fazla pozisyon olur. Rıdvan bir farklı oynuyor. Solda kalmıyor. Batshuayi'nin yanına geliyor hücumlarda.



TUGAY KERİMOĞLU



Her iki takım da kurmak istenen oyunu bozmaya çalışıyor. Giresunspor uzun toplarla sızma, Beşikta ise Ghezzal ve Teixeira ile pozisyon arıyor. Orta sahada karşılıklı baskı var. Hücumdaki oyuncular etkisiz kaldı.



İLKER YAĞCIOĞLU



Alex Teixeira'nın biraz daha oyuna girmesi lazım. Rakip ceza alanına iki takım da giremedi. İki tane sarı kartlı oyuncu var. Çok sıkıntılı. Bir tanesi Necip, bir diğeri Sergen.





İLGİLİ VİDEO