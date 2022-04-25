İlk yarı yorumları: Beşiktaş 0-2 Kasımpaşa

Yorumcular, Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında 2-0 geride kapattığı ilk devreyi değerlendirdi.



METİN TEKİN



25 dakikadan sonra Kasımpaşa, oyun üstünlüğünü aldı. Hem topu kaptırmayan hem de çok daha rahat öne giden bir Kasımpaşa izledik. Tam bir takım görüntüsü var Kasımpaşa'nın. Bu, bu maça özel olarak söylemiyorum. Kasımpaşa'nın çok ettiği bir 45 dakika. Bir iç saha maçıdır, bir geri dönüş olma ihtimali var ama bence Kasımpaşa takım anlamında çok doğru işler yapıyor.



ÖNDER ÖZEN



Kasımpaşa, 4-0 da bitirebilirdi. Çok ciddi bir farka gidebilirdi maça. Beşiktaş için beklemediği bir 45 dakika oldu. Kadrolar geldiğinde buna benzer bir senaryo bekledim. Beşiktaş'ın, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları daha başka türlü oyuna karşı maçlardı. Giresunspor ve Kasımpaşa'ya karşı daha farklı rakipler bulacaktı. Kasımpaşa'nın ligde zor duruma sokamayacağı bir takım yok. Liderden son sıradaki takıma kadar. 3 tane seri stil oyuncusu var, kale önünde bitiren bir oyuncusu var. Hadergjonaj ve Donk gibi oyuncuları var. Makine düzeninde işleyen bir takım. Son sıradan buraya gelmek öyle kolay iş değil, bir tesadüf değil.



GÜNTEKİN ONAY



İlk yarıda Beşiktaş etkili değildi. 2 gol gördü kalesinde. Kasımpaşa'nın 1 topu da direkten döndü. Ofansif istatistiklerde de önde Kasımpaşa. Beşiktaş zaman zaman baskılı göründü.



FEYYAZ UÇAR



Skorda, pozisyon sayısında, kreatif oyunda çok daha önde Kasımpaşa. Kaleciler ve santrforlar kararsızlık diye bir şey yaşamaması lazım. Kararsız kalınca 2. gol gibi gol yersin. Ersin orada bir karar vermeliydi. Pahalıya patladı kararsızlığı. Ersin herhalde transfer haberlerinin etkisinde kaldı. Kafalarını bu işten almaları lazım bu çocukların.



TUGAY KERİMOĞLU



Top ileriye oynandığında Beşiktaş'ta kalması lazım. Ona göre oynaması lazım ikinci yarıda.



İLKER YAĞCIOĞLU



Beşiktaş ikinci yarıda atakları bitirmeli. Bitirmediği her topta kalesinde tehlikeli olur. Güven 10 pas verip 2 tane isabet sağlamış. Böyle olmamalı.





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