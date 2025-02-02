İlhan Palut: 'En kötü senaryo oldu; kolay değil'

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İlhan Palut: "Aslında demiştim maçtan önce Fenerbahçe'nin her türlü dizilişine karşı planlarımızı yaptık. Maçın başından itibaren planlar işledi. Savunma anlamında pozisyon vermedik, ofansif anlamda 2 gol, girişimler, artırabileceğimiz anlar oldu. Fenerbahçe duran toplardan oldu, 1 golleri ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. Çok uzun bir takım, Dzeko, En-Nesyri, iki stoperleri. Duran toptan etkili olabiliyorlar. Bir penaltı pozisyonu oldu. Bu penaltı pozisyonuyla ilk yarıyı 2 farklı önde olma şansını kaçırdık. 1 kişi de eksik kaldık."



"Bizim adımıza kötü senaryoydu. İkinci yarıda paslı çıkışımızı yapamaz olduk. Kolay değil. Savunma yaparken efor sarf ediyorsunuz, geriye yaslanıyorsunuz. Kazandığınız toplarda yolunuz uzuyor, bağlantı oyuncularından eksikler var. Beklediğimiz ortam oldu. Fenerbahçe çok orta yaptı, bir noktaya kadar savunduk. Oyuncu değiştirirken 2. kırmızı kart. Biraz daha 5-3-2'ye devam edebilsek, gerekli uyarıları yapamadan 2-2 oldu. Kaleci hariç 8 kişi de olsak 2-2'yi korumaya çalıştık. Fenerbahçe, yan toptan yine gol buldu. Şanslı olduğumuz anlar vardı, direkten dönenler..."



"Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Ben ne dediysem yaptılar. 11'e 11, 11'e 10, 11'e 9'ken yaptılar. Gollerden sonra karmaşıklaşan durum vardı. 9 kişi, 3-2 mağlubuz, takımım 1 gol için oyunu zorladı. Bugün puan alamadık ama değerini bilirsek buradan güçlü ayrılabiliriz. Biz böyle oynayabiliyor isek bunu her maçta oynamak zorundayız. Yenilgi hariç yara da aldık ama bu oyun disiplinini göstermemiz gerekiyor. Oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum. Çalışarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"BU OYUN BİR MİHENK TAŞI OLMALI"



Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, maça iyi hazırlandıklarını, Fenerbahçe'nin değişik opsiyonlarına çalıştıklarını vurguladı.



Rakibin kadrosunu tahmin etmenin zor olduğunun altını çizen Palut, "Maçtan 1 saat önce kadrolar açıklandığında bu dizilişe karşı çalışmaları hatırlatıp sahaya çıktık. Maç planımıza uygun oynandı. Duran toplar haricinde pozisyon vermedik. 2 gol attık, bir gol daha bulabilirdik. Fenerbahçe'nin ilk yarıda bir ofsayttan iptal edilen golü var bir de penaltı pozisyonu var. Ancak burada bir kırmızı kart gördük. Bizim için ikinci yarı öncesinde en kötü senaryoydu." ifadelerini kullandı.



Eksik kalmaları sebebiyle ikinci yarıda 4-5 dizilişiyle sahaya çıktıklarını söyleyen Palut, oyuncu değişikliği sırasında 9 kişi kalmanın işlerini daha da zorlaştırdığını belirtti.



Takımın 5-3 dizilişine geçemeden golü yediklerini vurgulayan Palut, şöyle devam etti:



"Üçüncü golü son dakikada yesek de Fenerbahçe'nin arada direkten dönen gol olabilecek pozisyonları vardı. 3-2 olduktan sonra takımım gol atmak için saldırmaya başladı. Bir şut attık, Akintola'yla bir pozisyona girdik, Kaleci hariç 8 kişiyle puanı zorlamamız pozitif görüntülerdi. Oyuncularımı gerçekten tebrik ediyorum. 'Bugünün galibi bizdik.' gibi arabesk noktalara girecek değilim. Oyuncularım 11'e 11 iken ve 11'e 9 iken gerekeni yaptılar. Bizim için şu anda aslolan istikrarı yakalamak. Bu oyun bizim için bir mihenk taşı olmalı. Bu mücadeleyi rakip fark etmeksizin gösterebilmeli, bu konsantrasyonda olmalıyız. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum."



"HAKEM KARARLARI CESURDU, ÇOK CESURDU"



İkinci yarıya hakem kararlarını protesto etmek için geç çıktıkları yönündeki iddialarla ilgili konuşan Palut, " Hakem kararlarını protesto etmek için geç çıkmak neymiş? Bizim kafamız öyle çalışmaz. Süper Lig maçlarının hepsine saygı duyuyoruz. Maçı geç başlatalım da çocuk gibi bir tepki verelim gibi bir tarzımız olamaz. Hakem kararları cesurdu, çok cesurdu. Bir büyük takım maçı daha yönetmesi şu anda kendisi için garanti." açıklamasını yaptı.



"BEN ALGIYI ÇOK İYİ YAPANLARDAN DEĞİLİM"



Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er'in takımı sahadan çekmeye yönelik açıklamalarıyla ilgili konuşan Palut, şöyle devam etti:



"Benim tasarrufum 10 kişi kaldığımızda neler yapabiliriz, 9 kişi kalınca neler yapabiliriz şeklindedir. Algıyı çok iyi beceren spor adamları var. Kazanınca sempatik olan, kaybettiğinde bunun tam tersi görünen antrenörlerimiz de var. Ben böyle yapmak istemiyorum, sadece oynattığım futbolla gündeme gelmek istiyorum. Başkan Vekilimizin açıklaması, yönetimimizin tasarrufudur. Ben sadece 3-2 iken bir gol daha atabilir miyiz düşüncesindeydim."







