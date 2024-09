ikizler, Dünya Şampiyonası'ndan da derecelerle döndü

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı.



İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü bünyesinde bilek güreşi sporuyla ilgilenen Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi iki kardeş, antrenörlerinin yönlendirmesiyle katıldıkları milli takım seçmelerinde 1900 sporcu arasından kategorilerinde birinci oldu.



Elemeleri geçip milli takımla 2-12 Mayıs'ta Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan ikizlerden Berat 65 kilo sağ kol, Burak ise 60 kilo sağ ve sol kol kategorilerinde yıldız erkeklerde şampiyonluklar elde etti.



Çalışmalarına aralıksız devam eden ikizler, 15-25 Ağustos'ta Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katıldı. 67 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı şampiyonada ikizlerden Burak, 15 yaş altı 60 kiloda sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda dünya üçüncüsü, Berat Coşkun ise 15 yaş altı 65 kiloda sağ kolda dünya ikincisi oldu.



Burak Coşkun, AA muhabirine, bilek güreşiyle okullarında ilgilenmeye başladıklarını, yoğun çalışmalar sonucunda farklı organizasyonlarda dereceler kazandıklarını söyledi.



Moldova'daki şampiyonada 7 ülkeden rakipleriyle mücadele ettiğini belirten Burak, "Sol kol için rakiplerim zor değildi ama sağ kol için biraz zordu. Sol kolda 10 rakibim vardı, onların içinde dünya birincisi oldum. Yeni başarılar elde etmek istiyorum. 18 yaş altı kategorisine de girdim. Çalışmaları biraz daha hızlandıracağız." dedi.



Berat Coşkun da yeni şampiyonalara hazırlanmak için çalışmalara zaman kaybetmeden başladıklarını anlattı.



Pazartesi ve cumartesi günleri masa antrenmanı, çarşambaları ise ağırlık antrenmanı yaptığını dile getiren Berat, "Dünya Şampiyonası'nda 7 ülkeden sporcularla yarıştım. Her ülkeden 2 rakibim vardı. Sağ kolda dünya ikincisi oldum. Evde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birbirimizin eksiklerini görünce söylüyoruz." diye konuştu.



"Bilek güreşi aşığı kardeşler"



Burak ve Berat Coşkun kardeşlerin antrenörü, İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Karaçavuş ise 120 öğrenciyle aralıksız çalıştıklarını belirtti.



Haftanın 3-4 günü idman yaptıklarını aktaran Karaçavuş, önceliklerinin disiplin olduğunu vurguladı.



İdman disiplininin başarıyı beraberinde getirdiğini söyleyen Karaçavuş, "Her sene Avrupa ve dünya şampiyonalarımız var. Bu disiplinli çalışmalarımız sonucunda 4 Avrupa şampiyonluğu, 3 dünya şampiyonluğu aldık. Amacımız bu sayıları çoğaltmak." ifadelerini kullandı.



İkizlerin birbirine partner olmasının kendileri için avantaj olduğunu anlatan Karaçavuş, sporcularının yeni başarılar elde edeceğine inandıklarını dile getirdi.



Kardeşlerin idmanlara aralıksız devam ettiğini ve bu sporu çok sevdiğini anlatan Karaçavuş, şunları kaydetti:



"Bir insan yaptığı işi seviyorsa başarılı olur. Bunlar gerçekten bilek güreşi aşığı kardeşler. Önleri açık. Her yaş kategorisinde şampiyon olup Bursa ve Türkiye'nin gururu olacaklar diyebilirim. Son olarak Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Dünya Şampiyonası'na gittik. Avrupa ve dünya bu ikiz kardeşlerin bileğini bükemedi, inşallah bundan sonra da bükemeyecekler."





