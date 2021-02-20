İki yeni futbol belgeseli geliyor: Ferguson ve Baggio

Dünya futboluna damga vuran teknik adamlardan Sir Alex Ferguson ile İtalyanların süper yıldızı Roberto Baggio'nun belgesellerinin görücüye çıkmaya hazırlandığı açıklandı.

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İki yeni futbol belgeseli geliyor: Ferguson ve Baggio
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20 Şubat 2021 01:24
Futbol belgeseli sevenler için iki yeni müjdeli haber verildi.

Müjdelerin ilki, Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson'un yaşamına ve kariyerine odaklanan Sir Alex Ferguson: Never Give In oldu. Amazon Prime platformunda yayınlanacak belgeselin 29 Mayıs tarihinde görücüye çıkacağı ifade edildi.

Bir diğer gelişmede ise İtalyanların ünlü yıldızı Roberto Baggio'nun 22 yıllık kariyerini, kariyerinin ilk yıllarını, yükselişini ve antrenörlerle anlaşmazlık yaşadığı anların işleneceği Baggio: Il Divin Codino belgeselinin yayınlanacağı duyuruldu. Baggio'nun belgeselinin Netflix platformunda yayınlanacağı açıklanırken belgeselin yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı.



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