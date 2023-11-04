İngiltere Championship'te West Bromwich Albion ile Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla West Bromwich Albion oldu.



West Bromwich Albion'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Jed Wallace, 65. dakikada Matt Phillips ve 71. dakikada Semi Ajayi kaydetti.



Hull City'nin golü 41. dakikada Lewie Coyle'den geldi.



Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.



Bu galibiyetin ardından West Bromwich Albion puanını 26'ya yükseltti. Hull Cİty 23 puanda kaldı.



İngiltere Championship'te bir sonraki hafta Hull City, Huddersfield Town'u ağırlayacak.



