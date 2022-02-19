Hull City'nin hasreti sürüyor!

İngiltere Championship'te Hull City, deplasmanda Queens Park Rangers ile 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin ligde galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hull City'nin hasreti sürüyor!
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19 Şubat 2022 20:09
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, ligde Queens Park Rangers deplasmanına konuk oldu.

İngiltere Championship'in 33. haftasında oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Hull City karşılaşmada 26. dakikada Marcus Forss'un golüyle öne geçerken, QPR bu gole 75. dakikda Ilias Chair ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, puanı ise 34 oldu. Queens Park Rangers ise puanını 53'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, kendi sahasında Barnsley ile karşılaşacak. Queens Park Rangers ise bu kez Blackpool'u konuk edecek.

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