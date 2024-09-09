Hull City'den sürpriz transfer: Alzate

Hull City, bonservisi elinde olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Steven Alzate'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Hull City'den sürpriz transfer: Alzate
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09 Eylül 2024 22:26
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, flaş bir ismi kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, bonservisi elinde olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Steven Alzate'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kolombiyalı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Steven Alzate, Brighton'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli orta saha, İngiliz ekibinde 51 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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