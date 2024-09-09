Hull City'den sürpriz transfer: Alzate

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, flaş bir ismi kadrosuna kattı.
İngiliz ekibi, bonservisi elinde olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Steven Alzate'yi transfer ettiğini duyurdu.
Kolombiyalı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Steven Alzate, Brighton'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli orta saha, İngiliz ekibinde 51 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
İngiliz ekibi, bonservisi elinde olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Steven Alzate'yi transfer ettiğini duyurdu.
Kolombiyalı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Steven Alzate, Brighton'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli orta saha, İngiliz ekibinde 51 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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