Hull City, Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.
Milli futbolcu ile Beşiktaş da ilgilenirken, 27 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılara kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini iletti.
Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız ekibinde çıktığı 36 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Milli futbolcu ile Beşiktaş da ilgilenirken, 27 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılara kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini iletti.
Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız ekibinde çıktığı 36 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.