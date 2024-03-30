Hull City'de yeni hedef Yusuf Yazıcı!

Hull City, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Hull City'de yeni hedef Yusuf Yazıcı!
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30 Mart 2024 13:39
Hull City, Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

Milli futbolcu ile Beşiktaş da ilgilenirken, 27 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılara kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini iletti.

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız ekibinde çıktığı 36 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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