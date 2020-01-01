Howard: "Maske takmadım diye, biri beni ispiyonlamış!"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, birinin kendisini NBA'in yardım hattına "ispiyonladığını" söyledi.



Bilindiği gibi NBA, oyuncuların ve NBA bubble'ındaki diğer üyelerin, Orlando'daki Disney World'de yürürlüğe giren protokolleri takip etmeyenleri bildirmelerini sağlayan, anonim bir yardım hattı oluşturmuştu.



Howard'ın geçtiğimiz hafta Disney'deki Gran Destino Kulesi'ndeki ekibin otelindeki bir havuz partisine katılan tek kişi olduğu bildirilmişti. Howard'a göre, maske takmadığı için biri kendisini ispiyonladı.



34 yaşındaki oyuncu, NBA bubble'ının içinde işlerin nasıl gittiğini açıklamak için Instagram canlı yayınını kullandı:



"Biri beni ispiyonlamış. Etrafımda kimse yok. Maske takmam gerekiyor mu?"



Oyuncular artık, diğer oyuncuların saha dışında bu yaptıklarını şikayet edebilecekler. Howard ise, canlı yayında bu yardım hattı ve yürürlükte olan diğer yeni protokoller hakkında şikâyet etmeye devam etti ve paylaşımlarındaki arka plan müziğinin bile artık sınırlı olduğunu belirtti:



"Bana burada çok fazla müzik çaldığımı ve canlı yayınımı kapatacaklarını söylediler. Canlı yayında bile kardeşim... Canlı yayınımda bile beni ispiyonlamışlar..."



