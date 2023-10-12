Charlotte Hornets, Kai Jones'u serbest bıraktığını duyurdu.



Hornets'ın bu hamlesi, Jones'un Twitter'da açık bir şekilde takas talebinde bulunmasından iki gün sonra gelmiş oldu.



Jones, "kişisel nedenlerden" dolayı antrenman kampına katılmamıştı ve ne zaman döneceği ise belirsiz durumdaydı.



Texas Üniversitesi'nde geçirdiği iki sezonun ardından 2021 NBA Draftı'nda 19'uncu sıradan numaraya seçilen Bahamalı oyuncu, iki sezonda çıktığı 67 maçta 9,1 dakikada 2,7 sayı ve 2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



