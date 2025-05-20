20 Mayıs
M.City-Bournemouth
22:00
20 Mayıs
C.Palace-Wolves
22:00
21 Mayıs
River Plate-Club Atletico Platense
02:30
20 Mayıs
HJK-SJK
18:00
20 Mayıs
Aasane-Viking
19:00
20 Mayıs
Egersund-Sarpsborg 08
19:00
20 Mayıs
Bryne-KFUM
19:00
20 Mayıs
Stabaek-Mjoendalen
19:00
20 Mayıs
Aalesund-Hamarkameratene
19:00
20 Mayıs
Kongsvinger-Rosenborg
21:00
20 Mayıs
FC Den Bosch-Telstar
21:00

Hokey Süper Lig'inde play-off finalleri başladı!

Açık Alan Hokeyi Süper Lig play-off final maçları, Antalya'da başladı.

calendar 20 Mayıs 2025 12:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hokey Süper Lig'inde play-off finalleri başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Açık alan hokeyinde 2024-2025 sezonu şampiyonunun belirleneceği Kadınlar ve Erkekler Süper Lig play-off final müsabakaları, Antalya'da başladı.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya'da Avsallar Hokey Sahası'nda bugün başlayan final müsabakaları, 29 Mayıs'ta sona erecek.

Tek devreli oynanacak müsabakalardan sonra 5. ve 6. sıradaki takımlar 5'incilik maçı yapacak, ilk 4 basamakta yer alan ekipler ise yarı final müsabakasına çıkacak. Yarı final karşılaşmalarından sonra mağlup takımlar 3'üncülük mücadelesine, galip ekipler ise şampiyonun belirleneceği son maça çıkacak.

Erkeklerde Gaziantep Polisgücü, Nevşehir Belediyespor, Suruç Hokey, Selçuklu Belediyespor, Kutlubey Okulları Amasya ve Metpack Alanya Stars, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kadınlarda ise Gaziantep Polisgücü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Haydarpaşa SK, Adana Hokey, Kırıkkale GSK ve Metpack Alanya Stars, şampiyonluk için karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, "Kıyasıya bir mücadele izleyeceğiz. Şampiyon olan takım, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek. Final müsabakalarında karşılaşacak tüm takımlarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda 5'incilik, 3'üncülük, yarı final ve final maçları, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.