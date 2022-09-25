Hentbolda Sakarya, Ümraniye'yi mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor'u 40-27 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda Sakarya, Ümraniye'yi mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2022 19:12
Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor'u 40-27 yendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 23-11 önde kapadı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 40-27 galip ayrıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ