Hentbolda kupa heyecanı başlıyor

Hentbolda kadınlar ve erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçları 19 Mayıs Çarşamba oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda kupa heyecanı başlıyor
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18 Mayıs 2021 15:19
Hentbolda kadınlar ve erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçları 19 Mayıs Çarşamba yapılacak.

Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto, Celal Atik Spor Salonu'nda saat 15.00'te, Göztepe ile Beşiktaş Aygaz da Serdar Yereli Spor Salonu'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde ise Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.00'de, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor da saat 18.00'de İzmir Celal Atik Salonu'nda karşılaşacak.

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