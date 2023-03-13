Hentbolda çeyrek final heyecanı

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları Konya'da oynanacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada sekizli final 15 Mart'ta Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılacak.



Çeyrek finalin ilk gününde saat 13.00'te Sakarya Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü Mamak, saat 15.00'te Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, saat 17.00'de Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve saat 19.00'da da Spor Toto-Mihallıçcık maçları oynanacak.



Yarı final maçları ise 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.



Yarı final ve final müsabakaları TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ