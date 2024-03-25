Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon Kepez Belediyespor

Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde Kepez Belediyespor şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon Kepez Belediyespor
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25 Mart 2024 14:50
 Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde Kepez Belediyespor şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 2. Lig finalinde Kepez Belediyespor ile Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşılaştı.

Rakibini mağlup eden Kepez Belediyespor, 2. Ligi şampiyon olarak tamamladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende şampiyon Kepez Belediyespor'a kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi.

Play-off müsabakalarında Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, On Otomasyon Defne, Tekirdağ Cezaevi ve Kepez Belediyespor, Dörtlü Final'de oynama ve gelecek sezon THF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

 
 
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