Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde 17 Çanakkale SK şampiyon oldu

Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde 17 Çanakkale SK şampiyon oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2025 12:38
Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde sıralamanın belirlenmesi için 1. Lig'e çıkmaya hak kazanan takımlar arasında yapılan çapraz sıralama ve Dörtlü Final karşılaşmaları sona erdi.

Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda 6-9 Şubat tarihlerinde yapılan karşılaşmalar sonucunda, finalde Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü 29-27 mağlup eden 17 Çanakkale SK, Kadınlar 2. Ligi şampiyonu oldu.

17 Çanakkale SK ile birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Ardeşen Belediyesi SK ve Osmaniye Arena SK takımları da 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

1. Lig'e yükselmeye hak kazanan takımlara kupa ve madalyaları verildi.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery