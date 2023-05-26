Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yarı final serisi başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final maçları başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yarı final serisi başlıyor
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26 Mayıs 2023 13:19
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde play-off yarı final müsabakaları başlıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finaldeki Beykoz Belediyesi-Spor Toto ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşacak takım, adını finale yazdıracak.

Yarı final serisi maç programı şöyle:

Bugün:

18.45 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

Yarın:

15.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF)

30 Mayıs Salı:

13.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Serdivan)

15.30 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Serdivan)

31 Mayıs Çarşamba: (Gerekirse)

13.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Serdivan)

15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Serdivan)

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