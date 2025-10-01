01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Hem futbolcu olarak yendi hem teknik adam

Okan Buruk, Galatasaray ile birlikte Liverpool'u hem futbolcu hem teknik direktör olarak mağlup etti.

calendar 01 Ekim 2025 10:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Hem futbolcu olarak yendi hem teknik adam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşısında tarihi bir zafere imza attı.

Sarı-kırmızılıların hocası, 2006'da futbolcu olarak gol attığı maçta Liverpool önünde 3-2'lik galibiyet yaşamıştı.

Buruk, teknik adam olarak da 1-0'lık unutulmaz zaferin mimarı oldu.


Okan Buruk, "Futbolculuğumdaki son Şampiyonlar Ligi maçımda Liverpool'u yenmiştik. Şimdi hoca olarak bu mutluluğu yaşadım. Kendi sahamızda oynadığımız maçta ruhumuzu ortaya koymalıydık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Oyuncularımı maçtan önce çok iyi görmüştüm. Hepsini kutladım" dedi.

İNGİLİZLERİ DEVİRİYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz takımlarını affetmiyor. Aslan; 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, 2024-25 sezonunda Avrupa Ligi'nde Tottenham ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u devirdi. Okan Buruk, İngilizlere karşı en fazla kazanan hocalardan oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.