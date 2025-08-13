Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın bu yaz kontrat uzatma görüşmelerine başlaması beklenmiyor.ESPN'den Bobby Marks, NBA Today programında, takımın kadrosunun hâlâ yeni olduğunu ve potansiyelinin netleşmediğini belirtti.Marks, Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker, Luke Kennard gibi takviyelerin yanı sıra çaylak uzatma opsiyonu bulunan Dyson Daniels'ın durumuna dikkat çekti. Young, 30 Haziran 2026'ya kadar dört yıllık 229 milyon dolarlık bir uzatma imzalayabilir. Ancak hem Doğu Konferansı'nda yaklaşık 10 takımın maaş boşluğu bulunması hem de Hawks'ın ESPN Bet'e göre dördüncü sıra tahminleri, yıldız oyuncunun uzun vadeli bağlılık konusunda acele etmemesine yol açabilir.Marks, iki taraf arasında "orta yol" bulunabileceğini ancak Atlanta'nın önce kadronun uyumunu görmek istediğini belirtti. Genelde oyuncuların sözleşme konularını sezon başlamadan netleştirmeyi tercih ettiğini vurguladı.The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre Young'ın ekibi, mevcut kontratının son garantili yılını tamamlamadan ve 2026-27 sezonundaki 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu gelmeden görüşmelere başlamayı planlamıyor.26 yaşındaki Young, geçtiğimiz sezonu 24,2 sayı ve kariyer rekoru olan 11,6 asist ortalamalarıyla tamamladı. 2018 draftından bu yana ise 25,3 sayı ve 9,8 asist ortalamaları yakalayarak Hawks hücumunun merkezinde yer aldı.Atlanta, 2021 Doğu Konferansı Finalleri'nden bu yana ilk turu geçemedi. Young'ın geleceği, önümüzdeki iki sezondaki takım performansı ve yönetimin uzun vadeli planlarına bağlı olacak.