13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-028'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-382'

Hawks, takım potansiyeli netleşene dek Young'a kontrat teklif etmeyecek

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın bu yaz kontrat uzatma görüşmelerine başlaması beklenmiyor.

calendar 13 Ağustos 2025 11:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Hawks, takım potansiyeli netleşene dek Young'a kontrat teklif etmeyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın bu yaz kontrat uzatma görüşmelerine başlaması beklenmiyor.

ESPN'den Bobby Marks, NBA Today programında, takımın kadrosunun hâlâ yeni olduğunu ve potansiyelinin netleşmediğini belirtti.

Marks, Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker, Luke Kennard gibi takviyelerin yanı sıra çaylak uzatma opsiyonu bulunan Dyson Daniels'ın durumuna dikkat çekti. Young, 30 Haziran 2026'ya kadar dört yıllık 229 milyon dolarlık bir uzatma imzalayabilir. Ancak hem Doğu Konferansı'nda yaklaşık 10 takımın maaş boşluğu bulunması hem de Hawks'ın ESPN Bet'e göre dördüncü sıra tahminleri, yıldız oyuncunun uzun vadeli bağlılık konusunda acele etmemesine yol açabilir.

Marks, iki taraf arasında "orta yol" bulunabileceğini ancak Atlanta'nın önce kadronun uyumunu görmek istediğini belirtti. Genelde oyuncuların sözleşme konularını sezon başlamadan netleştirmeyi tercih ettiğini vurguladı.


The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre Young'ın ekibi, mevcut kontratının son garantili yılını tamamlamadan ve 2026-27 sezonundaki 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu gelmeden görüşmelere başlamayı planlamıyor.

26 yaşındaki Young, geçtiğimiz sezonu 24,2 sayı ve kariyer rekoru olan 11,6 asist ortalamalarıyla tamamladı. 2018 draftından bu yana ise 25,3 sayı ve 9,8 asist ortalamaları yakalayarak Hawks hücumunun merkezinde yer aldı.

Atlanta, 2021 Doğu Konferansı Finalleri'nden bu yana ilk turu geçemedi. Young'ın geleceği, önümüzdeki iki sezondaki takım performansı ve yönetimin uzun vadeli planlarına bağlı olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.