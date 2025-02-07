Atlanta Hawks, tecrübeli uzun Cody Zeller ve 2028 ikinci tur draft hakkını Houston Rockets'a gönderdi.



ESPN'den Bobby Marks'ın haberine göre, Rockets bu takası vergi muafiyeti kapsamında gerçekleştirdiği için herhangi bir oyuncu göndermedi.



The Athletic'ten Kelly Iko'nun haberine göre, Houston Rockets, takası tamamlamak için Atlanta Hawks'a Alpha Kaba'nın draft haklarını devretti. 29 yaşındaki Fransız forvet, 2017 yılında 60. sıradan seçilmişti ancak şu ana kadar kariyerinin tamamını ABD dışında geçirdi.



