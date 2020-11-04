Havertz'den Chelsea'ye kötü haber geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Kai Havertz'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Bayer Leverkusen'den transfer edilen 21 yaşındaki Alman oyuncuya yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.



Havertz'in kendini karantinaya aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.



Bu sezon Chelsea formasıyla 7 karşılaşmada görev alan Havertz, 1 kez ağları sarstı.



