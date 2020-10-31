Hatayspor'da, Sivasspor maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Haber; AA
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Hatayspor'da, Sivasspor maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı
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31 Ekim 2020 20:13
Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takımda Demir Grup Sivasspor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı.

Testlerin tamamı negatif çıktı.

Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.



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