Hatayspor'un konuğu Samsunspor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un konuğu Samsunspor
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03 Kasım 2023 13:04
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 14 puanla 8. sırada bulunan Hatayspor, 2 puanlı son sıradaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Samsunspor maçına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlanan Hatay ekibi, bugün Samsun'a gidecek.

 
 
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