Hatayspor Süper Lig'de ilk peşinde!

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde oynadığı 2 maçta 1 puan toplayan Hatayspor, rakibini yenip ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Antalya'ya gidecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde oynadığı 2 maçta 1 puan toplayan Hatayspor, rakibini yenip ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Antalya'ya gidecek.
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