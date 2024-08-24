Hatayspor Süper Lig'de ilk peşinde!

Hatayspor, Süper Lig'de pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor Süper Lig'de ilk peşinde!
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24 Ağustos 2024 12:38
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 2 maçta 1 puan toplayan Hatayspor, rakibini yenip ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Antalya'ya gidecek.

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