Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hatayspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 44. dakikada Nani kendi ağlarına gönderdi. Adana Demispor'da Semih Güler, 90+6'da kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte ligde 10 maç aradan sonra galip gelen Hatayspor puanını 25'e yükseltirken, ligde 6 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor deplasamanda Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikada sol kanattan Nani'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Gravillon, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla üstten auta gönderdi.



21. dakikada sol kanatta topla buluşan Rivas ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert vuruşunda, Magomedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.



44. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattaki Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Dele-Bashiru'ya çıkardı. Dele-Bashiru'nun vuruşunda Nani'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



60. dakikada Nani'nin sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rivas meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getirmesine rağmen kaleci Magomedaliyev, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.



72. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yükselen Semih Güler, kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.



76. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



89. dakikada Semih Güler'in sağ kanattan ortasında Akintola, topu kafa pasıyla penaltı noktasındaki Michut'a indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



Karşılaşma Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı



Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun (Dk. 46 Nourani), Semih Güler, Gravillon, Emre Akbaba, Akintola, Michut, Nani (Dk. 66 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+3 Cisse), Stambouli (Dk. 87 Shehu)



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler (Dk. 49 Bekaj), Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur (Dk. 82 Kerim Alıcı), Fernandes (Dk. 82 Strandberg), Matondo, Görkem Sağlam (Dk. 70 Hodzic), Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov (Dk. 69 Boudjemaa)



Gol: Dk. 44 Nani (Kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+6 Semih Güler (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 48 Dadashov, Dk. 58 Dele-Bashiru, Dk. 77 Bekaj, Dk. 90+4 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 52 Yusuf Erdoğan, Dk. 57 Akintola, Dk. 85 Gravillon (Adana Demirspor)



