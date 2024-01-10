Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.



Hatayspor bu beraberlikle puanını 20'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 21 puana çıktı.



Hatayspor bir sonraki karşılaşmasında sahasında Pendikspor'u ağırlarken, Gaziantep FK da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dragus'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Erce'nin elinde kaldı.



Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.



50. dakikada Hatayspor etkili geldi. Ömer Faruk Beyaz'ın sağdan pasına hareketlenen Görkem Sağlam, ceza sahası dışından gelişine vurdu. Köşeye uzanan kaleci Nita, topu güçlükle kornere çeldi.



59. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Jevtovic, meşin yuvarlağı Nkoulou'ya aşırttı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top ağlarla buluşsa da gol, ofsayt kararı nedeniyle geçersiz sayıldı.



78. dakikada Lamkel Ze'nin defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Dele-Bashiru, şutunu çekti. Kaleci Nita'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.



80. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Maxim'in ara pasında kale sahasına giren Markovic'in vuruşunda top, kalecinin müdahalesiyle sağdan kornere gitti.



Karşılaşma 0-0 sona erdi.



Stat: Mersin



Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı (Dk. 46 Ghoulam), Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam, Aburjania (Dk. 46 Dadashov), Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru (Dk. 78 Hodzic), Rivas (Dk. 69 Fernandes), Strandberg (Dk. 70 Lamkel Ze)



Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Morais, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Markovic), Maxim (90+3 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Dragus (Dk. 80 Riascos)



Sarı kartlar: Dk. 51 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 62 Kilama, Dk. 75 Dadashov (Hatayspor)





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