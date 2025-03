Hatayspor'da hedef seri yapmak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 yenerek 406 gün sonra dış sahada 3 puan alan Atakaş Hatayspor, düşme potasından kurtulmak için galibiyet serisi yakalamak istiyor.



Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2020-2021 sezonundan bu yana en kötü dönemlerinden birini geçiren Hatayspor, bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.



Trabzonspor'u 2-1 yenerek deplasman galibiyeti özlemini 406 gün sonra dindiren Hatayspor, 28. haftada Mersin'de 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynayacağı Net Global Sivasspor maçı öncesi moral depoladı.



Topladığı 16 puanla 18. sırada yer alan bordo-beyazlılar, "ateş hattı" diye tabir edilen düşme potasından çıkmanın hesaplarını yapıyor.



Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Hatay ekibi, rakibini yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.



"Her maça 3 puan parolasıyla çıkma zorunluluğumuz var"



Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, AA muhabirine, Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Deplasmanda kazanılan 3 puanın takımda moralleri yükselttiğini belirten Çinçin, "Türk futbolunun önemli takımlarından birini deplasmanda yenmek takımı mutlu etti ama bu galibiyet tek başına bizi hedeflerimize taşımaya yetmeyecek. Bu 3 puanın önümüzdeki maçlara pozitif yansımasını bekliyoruz." dedi.



Çinçin, düşme potasından çıkmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Göreve geldiğimizden beri onurlu mücadelemize devam edeceğimizi söylüyoruz. Hakem hataları gibi aksiliklerle karşılaşmak istemiyoruz. Sportmence sahada kalmak istiyoruz. Ligde bulunduğumuz konum nedeniyle her maça 3 puan parolasıyla çıkma zorunluluğumuz var. O yüzden seri galibiyetler almak istiyoruz. Önümüzdeki Sivasspor, Kayserispor ve diğer maçlarda galibiyet için sahada olacağız. Bu şekilde devam edersek ligde kalabilecek pozisyona gelebiliriz. Son düdük çalana kadar lige tutunmak için mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin durumu bizi ilgilendirmeyecek."



"Sivasspor karşısında taraftara daha fazla ihtiyacımız var"



İç saha maçlarını oynadıkları Mersin'in, Hatayspor'a çok iyi ev sahipliği yaptığını dile getiren Çinçin, şunları kaydetti:



"Mersin'e çok teşekkür ediyoruz ama ligde maalesef ev sahibi avantajını çok iyi kullanamıyoruz. Evsizlik zor bir durum. Taraftarımız her hafta deplasman maçına gider gibi takımlarını desteklemeye çalışıyor. Kolay bir durum değil. Takım için ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Trabzonspor maçında da varlardı, sağ olsunlar. Sivasspor karşısında taraftara daha fazla ihtiyacımız var. 90 dakika boyunca desteklerini bizden esirgemesinler."