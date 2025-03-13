Hatayspor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı

Hatayspor, 28'inci hafta oynayacağı Sivasspor maçı bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidildiğini açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı
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13 Mart 2025 00:31
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 28'inci hafta oynayacağı Sivasspor maçı bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidildiğini açıkladı.

Hatayspor, Sivasspor maçında kadınlara ve öğrencilere biletlerin ücretsiz verileceği, bunun dışında da yüzde 50 indirime gidildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, büyük Hatayspor taraftarının yanında. Sivasspor maçı biletlerimizi taraftarın yoğun isteği üzerine yüzde 50 oranında indirdik. Kadın ve öğrenci taraftarlarımıza ücretsiz yaptık. Haydi Hatay, şimdi kenetlenme zamanı" denildi.




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