Hatayspor'a Kosovalı kaleci

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, yeni sezon için kaleye Kosova'dan Visar Bekaj'ı getirmeye hazırlanıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Instagram
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Hatayspor'a Kosovalı kaleci
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25 Mayıs 2023 12:05
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 12:09
Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, yeni sezon için kolları sıvadı.

Volkan Demirel yönetiminde yeni sezona hazırlanan bordo-beyazlılar, kaleye Kosova'dan Visar Bekaj'ı getirmeye hazırlanıyor.

Akdeniz ekibi, Arnavutluk ekibi Tirana forması giyen Kosova Milli Takım kalecisi Bekaj'la el sıkıştı. Demirel'in uzun zamandır takip ettiği bir isim olan 26 yaşındaki eldivenin kontratı haziranda bitiyor.

1.91 boyundaki genç kaleci, bu sezon 42 maçta oynadı 38 gol yedi. 15 maçta kalesini gole kapattı.
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