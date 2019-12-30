Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un ilk yarıdaki performansından memnun

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu yazılı açıklama yaparak, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu değerlendirdi ve ilk yarıyı 6'ncı sırada tamamlandıklarını anımsattı.

Kaynak: AA
Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un ilk yarıdaki performansından memnun
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30 Aralık 2019 19:21
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu yazılı açıklama yaparak, Süper Lig'in ilk devresinde 29 puan topladıklarını, bunun kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Genel anlamda başarılı sezon geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılda ilk yarıları 18 puanla tamamlıyorduk. Bu sezon 29 puan toplamayı başardık. Bu da önemli başarıdır." ifadesini kullandı.

Teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, taraftarlara, stadyuma gelerek kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

İKİNCİ YARI HAZIRLIKLARI 5 OCAK'TA

Taraftar, şehir ve yönetim olarak Alanya'ya yakışır şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İkinci yarı hazırlıklarımıza 5 Ocak'ta başlayacağız. Konyaspor maçında iyi bir galibiyet alarak ilk yarıyı tamamladık. Her iki takımı da centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bugüne kadar Alanyaspor'a destek veren ve katkıda bulunan başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bugünlere birlikte hareket ederek geldik. Bundan sonra da öyle olacak."

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