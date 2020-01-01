Harden, Rockets'tan halen ayrılmak istiyor...

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, ekibin John Wall için yaptığı takasa rağmen, Rockets'a yaptığı takas talebini sürdürdüğü bildirildi.



Wall, Rockets ile ilk maçını bu hafta sonu oynamış ve Harden ile beraber oynama olasılığı konusunda heyecanlanacağını belirtmişti.



Bu Wall'a karşı kişisel olmasa da, bir kaynak, Harden'ın takas edilme isteğinde "bir değişiklik olmadığını" söyledi.



Harden'ın ayrıca, ekibe katıldığında profesyonel davranmaya devam ederek takımlarla maçlara çıkmayı hedeflediği de eklendi.



Takas görüşmelerinde ise Rockets'ın, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers ile iletişim halinde olduğu bildirilmişti. Nets'in, Harden'ın tercihleri arasında en tepede olmaya devam ettiği de söylenenler arasında.



