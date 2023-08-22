Philadelphia 76ers guardı James Harden, takım başkanı Daryl Morey'yi "yalancı" olarak itham etme sebebini açıkladı.



76ers ekibinin kontratındaki 35,6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kulladıktan sonra takas talebinde bulunan Harden için uygun bir teklif bulamaması, bu görüşmeleri sonlandırma kararı alınmasına sebep olmuştu.



Kimileri tarafından Harden'ın Morey'yi "yalancı" olarak suçlaması 76ers'tan vaat edilen uzun vadeli kontratını alamamasına atfedilmiş olsa da, The Athletic'ten Shams Charania, yıldız oyuncunun Morey'nin kendisini "çabucak takaslayacağına" atıfta bulunduğunu söylediğini aktardı:



"James Harden, 'yalancı' yorumuna yönelik düzenlenen NBA soruşturmasının bir parçası olarak lig müfettişlerine, 2023-24 sezonu için 35,6 milyon dolarlık opsiyonunu kullanması halinde, Daryl Morey'nin kendisini 'çabucak bir şekilde' takas edeceğini söylemesini sebep olarak gösterdi. Bunun sonucunda 76ers'ın Harden'ı tutması bekleniyor."



LA Clippers'a gitmeyi tercih ettiği bilinen Harden, geçtiğimiz sezonu 21.0 sayı, 6.1 ribaund ve 10.7 asist ortalamalarıyla ve %38.5 üçlük isabetiyle tamamlamıştı.



