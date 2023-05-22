Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın, bu yıl playoff sıkıntılarına rağmen yüklü bir kontrat istediği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, 'The Hoop Collective' isimli podcastinde NBA'de Harden'ı 200 milyon doları aşan dört yıllık yüklü bir sözleşmeyle kadrosuna katma konusunda büyük bir ilgi olduğunu açıkladı:



"James Harden'a dört yıllık kontratla senede 50 milyon dolar ödemek, ki bu konuda genel bir istek var gibi görünüyor, tam bir delilik."



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin Rockets'ın Harden'ı aktif olarak takip ettiğini bildirerek kendisinin Houston'a dönmesinin "artık çok gerçek bir olasılık" olduğunu söylemesiyle, 76ers yıldızının Houston ekibi ile yeniden bir araya gelmesi ihtimali gündemde sık sık bahsedilmeye başlanmıştı.



2022-23 sezonunda Harden, maç başına 36,8 dakikada 21.0 sayı, 6,1 ribaund ve 10,7 asist ortalamaları yakaladı.



