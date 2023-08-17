Philadelphia 76ers guardı James Harden, Çin'deki hayran kitlesinin "kendisini orada izlemeyi gerçekten hak ettiğini" söyledi.



76ers'tan ayrılmak isteyen Harden, bu hafta basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey'i "yalancı" olarak nitelendirerek niyetini açıkça ortaya koymuştu.



Harden'ın NBA'deki bir sonraki hedefi 76ers'ın kendisi için takas görüşmelerini sonlandırdığını bildirmesiyle belirsizliğini koruyor olsa da, yıldız oyuncu gelecekte Çin'de bir takıma gitme olasılığını göz ardı etmiyor:



"Buraya her geldiğimde gösterilen sevgi acayip seviyede. Bu yüzden beni burada oynarken izlemeyi gerçekten hak ettiklerini düşünüyorum."



Hayranlarıyla bir araya gelmek ve etkinliklere katılmak için dört yıldan sonra ilk kez Çin'e seyahat eden Harden, yerel sosyal medya fenomeni Xiao Yang ile yakın zamanda yaptığı bir canlı yayın sırasında kendi içki markası J-Harden Wines'tan kısa sürede 10.000 şişe satmıştı.



Harden, Çin'de geçirdiği zamandan keyif alıyor olsa da, NBA'in mevcut toplu iş sözleşmesi sebebiyle yakın gelecekte Çin Basketbol Ligi'nde oynayamayabilir.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'nin bu konuyla ilgili olarak paylaştığı maddede, NBA'in toplu iş sözleşmesine göre, bir oyuncu "sözleşmesi kapsamında geçen sezonun başlamasından sonra 30 günden fazla bir süre hizmet vermeyi keserse" sözleşmesini ihlal etmiş sayılıyor. Bu senaryoda, bir NBA takımı bir oyuncunun başka bir profesyonel takımla sözleşme imzalamasını engelleme hakkına sahip oluyor.



