Hammink'in, 17 yaşındaki Shaq anısı: "Fiziksel olarak imkansız!"

Hollandalı eski NBA oyuncusu Geert Hammink, NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın 17 yaşındaki haline karşı oynadığı bir anısını paylaştı.



Basketball Network ile "1-ON-1" podcastinin en yeni bölümünde konuk olan Hammink, genç yaşındaki Shaq'a karşı yaşadıklarını şu şekilde anlattı:



"Yazın aramızda yaptığmız bir maçtaki bir pozisyonda, onunla pota altında bire bir kalmıştım ve biri bir şut atmıştı. Ribaundı almak için ona sırtımı dayamıştım ve gayet de iyi bir pozisyon aldığımı düşünüyordum. Ama bir şekilde, direkt sıçrayıp ribaundı alarak, üstümden smacı vurmuştu. 'Bu fiziksel olarak imkansız!' demiştim kendi kendime.



"O kadar yüksek yoğunlukta oynayan biriydi ki, takımından biri airball atmış olsa, top dışarı doğru sekerken kovalayıp tutar ve içeride tuttuktan sonra diğerlerinin üzerinden smacı vururdu. Sonra da 'Burada top dışarı çıkmaz' derdi."



