Hamdi Yılmaz: '90 dakika boyunca oyunun hakimi bizdik'

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Beypiliç Boluspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamdi Yılmaz, bugün çok önemli bir maç oynadıklarını belirtti.



Ligin ikinci devresine iyi başlamak istediklerini ve bunu başardıkları için mutlu oldukların anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:



"İlk dakikada bulduğumuz golle öne geçtik. Tabii bir avantaj oldu. 90 dakika boyunca oyunun hakimi bizdik. Devre arasındaki çalışmalarımızda sistem de aynı olduğu için, oyun anlamında gelişme sağladık. İkinci yarıda 2. golü de bulduktan sonra daha rahat bir pas ortamına girdik. Galibiyetlere devam edip, bu seneyi inşallah ilk 6 içinde bitirme gayretindeyiz. Diğer maçlarda da 3 puanı hedefleyen, kovalayan bir takım olarak devam etmek istiyoruz. İnşallah ikinci yarı istediğimiz sonuçları alır, istediğimiz yerde ligi bitirme şansına sahip oluruz."



