Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında 16 Ocak Çarşamba günü Rusya'nın Zenit Kazan takımını ağırlayacak.
Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
Müsabakayı, Daniele Rapisarda (İtalya) ve Maria Susana Rodriguez (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.
Grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Halkbank, 3. sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Rusya temsilcisi ise lider durumda.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
Müsabakayı, Daniele Rapisarda (İtalya) ve Maria Susana Rodriguez (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.
Grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Halkbank, 3. sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Rusya temsilcisi ise lider durumda.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın