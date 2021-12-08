Halkbank, OK Bosna'ya set vermedi!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında, Bosna Hersek'in OK Bosna takımı ile karşılaştı.
Mücadeleyi Halkbank 3-0 kazandı.
Halkbank, ikinci maç için avantaj sağlarken serinin ikinci maçı da Perşembe günü saat 17.00'de Ankara'da oynanacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Eirini Moula (Yunanistan), Tamas Jambor (Macaristan)
Halkbank: Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Efe (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Furkan Aydın)
OK Bosna: Merdanovic, Emir Hasanovic, Fatic, Hadsic, Fejzic, Bezdrop (Kadric, Hasanovic, Ciric, Memovic, Kadric)
Setler: 25-16, 25-15, 25-17
Süre: 62 dakika (20, 21, 21)
Mücadeleyi Halkbank 3-0 kazandı.
Halkbank, ikinci maç için avantaj sağlarken serinin ikinci maçı da Perşembe günü saat 17.00'de Ankara'da oynanacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Eirini Moula (Yunanistan), Tamas Jambor (Macaristan)
Halkbank: Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Vucicevic, Efe (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Furkan Aydın)
OK Bosna: Merdanovic, Emir Hasanovic, Fatic, Hadsic, Fejzic, Bezdrop (Kadric, Hasanovic, Ciric, Memovic, Kadric)
Setler: 25-16, 25-15, 25-17
Süre: 62 dakika (20, 21, 21)