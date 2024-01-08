Halil Umut Meler geri dönüyor!

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy göstermek isteyen FIFA kokartlı elit hakem Halil Umut Meler, Faruk Koca'nın saldırı olayından yaklaşık 1 ay sonra çalışmalara başladı.
Başarılı hakemin moralinin gayet yerinde olduğu ve sahalara dönmek istediği öğrenildi. Çünkü sahaya dönmediği her hafta EURO 2024'e katılma şansını azaltıyor.
Bu sebeple MHK'nin Halil Umut Meler'e Ocak ayı içerisinde görev vermesi bekleniyor.
Başarılı hakemin moralinin gayet yerinde olduğu ve sahalara dönmek istediği öğrenildi. Çünkü sahaya dönmediği her hafta EURO 2024'e katılma şansını azaltıyor.
Bu sebeple MHK'nin Halil Umut Meler'e Ocak ayı içerisinde görev vermesi bekleniyor.
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