Hakim Ziyech, siftahı Başakşehir'de yaptı

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kırmızılı formayla ilk golünü Başakşehir deplasmanında attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech, siftahı Başakşehir'de yaptı
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23 Eylül 2023 20:50
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, sarı kırmızılı kariyerindeki ilk golünü Başakşehir'e karşı attı.

Ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Ziyech, iyi bir kontrolle topu önünde durdurdu ve muhteşem bir vuruşla topu tam köşeden ağlarla buluşturdu.

Faslı yıldız, ilk lig maçında asist yaptıktan sonra ikinci lig maçında da golle tanışmış oldu ve ilk iki maçında 1 gol 1 asist istatistikleri yakaladı.

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