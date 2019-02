"ÜST SIRALARA TIRMANMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti.Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yarım saat salonda ısınan futbolcular daha sonra sahaya geçti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla sonlandırdı. Sakatlığı devam eden Torje takımdan ayrı çalışırken, Kone, Rochet ve Tolgahan çalışmalarına salonda devam etti.Demir Grup Sivasspor'un devre arasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Özer Hurmacı, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eski takımına karşı aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu ifade eden Hurmacı "İki tane üst üste kritik galibiyet aldık. Bütün takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Gerçekten çok ince bir çizgiydi, şimdi üst sıralara oynayabiliriz, bunun sevincini yaşıyoruz. Şimdi de kritik bir Erzurum deplasmanı var. Erzurumspor taraftarına da şehrine de onlara karşı duygusal bir bağım oluştu. Onları da özledim ama biz oraya galibiyet için gideceğiz. İnşallah bunu da başarırız. 4-5 gün rahatsızdım bugün tekrar antrenmanlara başlayacağım. İnşallah ikinci dönemde kalan maçlarda takımıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.Teknik direktör Hakan Keleş ise hedeflerine yaklaşmak için Erzurum'dan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini belirterek "İçeride iyi bir mücadeleden sonra 3 puan aldık. Şimdi önümüzde Erzurumspor maçı var. Çıkışımız var, 10 maçta 20 puan topladık. Şu an yedinci sıradayız. Sıralamada iyi yerdeyiz. Şimdi hedeflerimiz için, ilk dörde girebilmek için 3 puana daha ihtiyacımız var. Erzurumspor maçından puan ya da puanlarla dönüp hedefimize yaklaşmak istiyoruz. İyi hazırlanacağız, önümüzde bir süreç var, biz iyi takımız zaten. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız ama her maç bundan sonra zor. Hele Erzurum daha zor bir deplasman bunun farkındayız. İçeride de iyi oynuyorlar fakat sonuca yansıtamıyorlar. Biz de deplasmanda iyi oynayan bir takımız. İnşallah puan ya da puanlarla döneriz. İyi bir oyun sergileyip oradan hak ettiğimiz bir 3 puan almak istiyoruz. Bizim de hedeflerimiz var, ona yaklaşmak için de iyi bir çıkış yakaladık. 10 maçta 20 puan aldık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.