Hakan Bilal Kutlualp'ten Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş iddia!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, katıldığı canlı yayında hem başkanlık iddiasını hem de gündemdeki Kerem Aktürkoğlu transfer sürecini anlattı.



TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Kutlualp, seçim sürecine ilişkin şunları söyledi:



"Kamuoyunda birleşme beklentisi var. Sadettin Bey'le 8 ay görev yaptım. Çok iyi bir Fenerbahçeli, cesaretini tebrik ediyorum. Her ne kadar kendisi imza işine katılmadı ama bir adayın daha çıkması kazançtır. Birleşme konusu hem baskı hem arzu anlamında var. Sadettin Bey'in adaylığında bir mahsur olmadığını divanımız açıkladı. Riskleri nasıl sıfıra indiririz, iş birliği nasıl yapılır oturup konuşacağız. Onun da önceliği, benim de önceliğim Fenerbahçe menfaatleri. Bizde 'ben başkan olayım da ne olursa olsun' anlayışı yoktur. Ben zaten böyle bir zihniyetin Fenerbahçe'ye gelmemesi için yola çıktım."

Kerem Aktürkoğlu transferine dair de önemli ifadeler kullanan Kutlualp, Mario Branco'nun süreci geciktirdiğini düşündüğünü belirterek,sözlerini sarfetti.Kutlualp ayrıca, transfer için büyük bir fedakarlıkta bulunacağını açıkladı:Başkanlık iddiasını net sözlerle ortaya koyan Kutlualp, "dedi.Tecrübeli yönetici, geçmişten bir anısını da paylaştı:Mevcut yönetimi eleştiren Kutlualp, kulüpte futbol aklının bulunmadığını öne sürdü:Kutlualp ayrıca, Bankalar Birliği'nden çıkış sürecine değinerek sürekli ertelemeler yaşandığını söyledi. İmza kampanyasına destek verdiğini belirten Kutlualp, genç üyelerin ilgisine dikkat çekerek," dedi.